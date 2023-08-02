Лесковец (Дробут) Ефросинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лесковец (Дробут) Ефросинья

Место рождения

Глинное, Рівненська область

Дата рождения

1909

Дата смерти

Около 1946

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1909 г.р.

Дети

1929 г.р.
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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Глинное, Рівненська область
Год рождения высчитан из даты свадьбы в 1928 г. и указанного возраста 19 л.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лесковец Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лесковец Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лесковец Андрей

Бракосочетание
02.05.1928

Муж: Лесковец Андрей

Глинное, Рівненська область
ГАРО Ф.Р.740 оп.6 д.556 стр.135об.-136.
Рождение ребёнка
25.04.1929

Сын: Лесковец Афанасий (Панас)

Отец ребёнка: Лесковец Андрей

Глинное, Рівненська область
Дата указана при крещении.
Рождение ребёнка
03.12.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лесковец Андрей

Глинное, Рівненська область
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Смерть
Около 1946
Информация от Литвиновой Ольги Афанасьевны

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