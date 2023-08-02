Лесковец (Дробут) Ефросинья
Место рождения
Дата рождения1909
Дата смертиОколо 1946
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Год рождения высчитан из даты свадьбы в 1928 г. и указанного возраста 19 л.
Бракосочетание
02.05.1928
Муж: Лесковец Андрей
ГАРО Ф.Р.740 оп.6 д.556 стр.135об.-136.
Рождение ребёнка
25.04.1929
Сын: Лесковец Афанасий (Панас)
Отец ребёнка: Лесковец Андрей
Дата указана при крещении.
Рождение ребёнка
03.12.1930
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Смерть
Около 1946
Информация от Литвиновой Ольги Афанасьевны