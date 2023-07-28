Лесковец Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лесковец Андрей

Место рождения

Глинное, Рівненська область

Дата рождения

1909

Дата смерти

После 1975

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1909 г.р.

Дети

1929 г.р.
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Место
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Рождение
1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Глинное, Рівненська область
Год рождения высчитан из даты свадьбы в 1928 г. и указанного возраста 19 л.
Бракосочетание
02.05.1928

Жена: Лесковец Ефросинья

Глинное, Рівненська область
ГАРО Ф.Р.740 оп.6 д.556 стр.135об.-136.
Рождение ребёнка
25.04.1929

Сын: Лесковец Афанасий (Панас)

Мать ребёнка: Лесковец Ефросинья

Глинное, Рівненська область
Дата указана при крещении.
Рождение ребёнка
03.12.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лесковец Ефросинья

Глинное, Рівненська область
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Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лесковец Ефросинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лесковец Ефросинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лесковец Ефросинья

Смерть
После 1975
Информация от Литвиновой Ольги Афанасьевны