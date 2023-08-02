Лесковец Афанасий (Панас) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛесковец Афанасий (Панас)

Лесковец Афанасий (Панас)

Место рождения

Глинное, Рівненська область

Дата рождения

25.04.1929

Дата смерти

1977

Пол

Мужской

Отец

1909 г.р.

Мать

1909 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1929

Отец: Лесковец Андрей

Мать: Лесковец (Дробут) Ефросинья

Глинное, Рівненська область
Дата указана при крещении.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Крещение
30.04.1929
Берёзовое, Рівненська область
ГАРовО Ф.Р.740 оп.6 д.557 стр.44об.-45.
Рождение ребёнка
20.04.1958

Дочь: Пряжка (Лесковец) Галина

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Глинное, Рівненська область
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.06.1964

Дочь: (Лесковец) Елизавета Афанасьева

Мать ребёнка: Лесковец (Таргонская (Колодич????)) Антонина

Глинное, Рівненська область
Смерть
1977
Глинное, Рівненська область
Информация от Литвиновой Ольги Афанасьевны
Похороны
Неизвестно
Глинное, Рівненська область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.