Лесковец Афанасий (Панас)
Место рождения
Дата рождения25.04.1929
Дата смерти1977
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1929
Отец: Лесковец Андрей
Дата указана при крещении.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Крещение
30.04.1929
Берёзовое, Рівненська область
ГАРовО Ф.Р.740 оп.6 д.557 стр.44об.-45.
Рождение ребёнка
20.04.1958
Дочь: Пряжка (Лесковец) Галина
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.06.1964
Дочь: (Лесковец) Елизавета Афанасьева
Мать ребёнка: Лесковец (Таргонская (Колодич????)) Антонина
Смерть
1977
Информация от Литвиновой Ольги Афанасьевны
Похороны
Неизвестно