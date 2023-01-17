Захаров Михаил Федотович
Место рождения
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: Захаров Федот Акимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1796
Мать ребёнка: Захарова Пелагея
Рождение ребёнка
1799
Сын: Захаров Матвей Михайлович
Мать ребёнка: Захарова Пелагея
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Аксиния Михайловна
Мать ребёнка: Захарова Пелагея
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Матрона Михайловна
Мать ребёнка: Захарова Пелагея
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Христина Михайловна
Мать ребёнка: Захарова Пелагея
Рождение ребёнка
1806
Сын: Захаров Григорий Михайлович
Мать ребёнка: Захарова Пелагея
Рождение ребёнка
1809
Мать ребёнка: Захарова Пелагея
Рождение ребёнка
1812
Сын: Захаров Самоил Михайлович
Мать ребёнка: Захарова Пелагея
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Захарова Пелагея
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно