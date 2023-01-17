Захаров Михаил Федотович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗахаров Михаил Федотович

Захаров Михаил Федотович

avatar

Место рождения

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Захаров Федот Акимович

Мать: не указана

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1796

Сын: Захаров Илья Михайлович

Мать ребёнка: Захарова Пелагея

Рождение ребёнка
1799

Сын: Захаров Матвей Михайлович

Мать ребёнка: Захарова Пелагея

Рождение ребёнка
1799

Дочь: Аксиния Михайловна

Мать ребёнка: Захарова Пелагея

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Матрона Михайловна

Мать ребёнка: Захарова Пелагея

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Христина Михайловна

Мать ребёнка: Захарова Пелагея

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Захаров Григорий Михайлович

Мать ребёнка: Захарова Пелагея

Рождение ребёнка
1809

Сын: Захаров Сафон Михайлович

Мать ребёнка: Захарова Пелагея

Рождение ребёнка
1812

Сын: Захаров Самоил Михайлович

Мать ребёнка: Захарова Пелагея

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захарова Пелагея

Место жительства
Неизвестно
Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close