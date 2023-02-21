Захаров Федот Акимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захаров Федот Акимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: Захаров Аким Трифонович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1772

Сын: Захаров Семион Федотович

Мать ребёнка: не указана

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Захаров Никифор Федотович

Мать ребёнка: не указана

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Захаров Михаил Федотович

Мать ребёнка: не указана

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1788

Сын: Захаров Фёдор Федотович

Мать ребёнка: не указана

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Место жительства
Неизвестно
Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
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