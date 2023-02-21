Захаров Федот Акимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1749
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: Захаров Аким Трифонович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1772
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1778
Сын: Захаров Никифор Федотович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1781
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1788
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно