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Захарова Пелагея

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1796

Сын: Захаров Илья Михайлович

Отец ребёнка: Захаров Михаил Федотович

Рождение ребёнка
1799

Сын: Захаров Матвей Михайлович

Отец ребёнка: Захаров Михаил Федотович

Рождение ребёнка
1799

Дочь: Аксиния Михайловна

Отец ребёнка: Захаров Михаил Федотович

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Матрона Михайловна

Отец ребёнка: Захаров Михаил Федотович

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Христина Михайловна

Отец ребёнка: Захаров Михаил Федотович

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Захаров Григорий Михайлович

Отец ребёнка: Захаров Михаил Федотович

Рождение ребёнка
1809

Сын: Захаров Сафон Михайлович

Отец ребёнка: Захаров Михаил Федотович

Рождение ребёнка
1812

Сын: Захаров Самоил Михайлович

Отец ребёнка: Захаров Михаил Федотович

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захаров Михаил Федотович

Место жительства
Неизвестно
Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
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