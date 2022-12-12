Захарова Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1796
Отец ребёнка: Захаров Михаил Федотович
Рождение ребёнка
1799
Сын: Захаров Матвей Михайлович
Отец ребёнка: Захаров Михаил Федотович
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Аксиния Михайловна
Отец ребёнка: Захаров Михаил Федотович
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Матрона Михайловна
Отец ребёнка: Захаров Михаил Федотович
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Христина Михайловна
Отец ребёнка: Захаров Михаил Федотович
Рождение ребёнка
1806
Сын: Захаров Григорий Михайлович
Отец ребёнка: Захаров Михаил Федотович
Рождение ребёнка
1809
Отец ребёнка: Захаров Михаил Федотович
Рождение ребёнка
1812
Сын: Захаров Самоил Михайлович
Отец ребёнка: Захаров Михаил Федотович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно