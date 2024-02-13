Власов Петр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сажина (Власова) Анна Петровна
Мать ребёнка: Фиона
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фиона
Рождение ребёнка
17.01.1898 ст.
Дочь: Трофимова (Власова) Татьяна Петровна
Мать ребёнка: Фиона
Рождение ребёнка
29.12.1907 ст.
Дочь: Лобанкова (Власова) Анастасия Петровна
Мать ребёнка: Фиона
Рождение ребёнка
1913
Смерть
Неизвестно