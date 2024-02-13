Фиона — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фиона

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1898 г.р.
1907 г.р.
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Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Власов Петр

Капасово, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Власов Петр

Капасово, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сажина (Власова) Анна Петровна

Отец ребёнка: Власов Петр

Капасово, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Власов Петр

Рождение ребёнка
17.01.1898 ст.

Дочь: Трофимова (Власова) Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Власов Петр

Капасово, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
29.12.1907 ст.

Дочь: Лобанкова (Власова) Анастасия Петровна

Отец ребёнка: Власов Петр

Капасово, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1913

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Власов Петр

Капасово, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно

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