Лобанкова (Власова) Анастасия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобанкова (Власова) Анастасия Петровна

Место рождения

Капасово, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

29.12.1907 ст.

Дата смерти

23.01.1990

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

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Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1907 ст.

Отец: Власов Петр

Мать: Фиона

Капасово, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лобанков Евгений Федорович

Капасово, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Леонтьев Иван Васильевич

Капасово, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Леонтьев Иван Васильевич

Капасово, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Леонтьев Иван Васильевич

Капасово, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
15.08.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Леонтьев Иван Васильевич

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Смерть
23.01.1990

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