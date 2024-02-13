Лобанкова (Власова) Анастасия Петровна
Место рождения
Дата рождения29.12.1907 ст.
Дата смерти23.01.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1907 ст.
Отец: Власов Петр
Мать: Фиона
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
15.08.1944
Рождение ребёнка
1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
23.01.1990