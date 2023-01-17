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Боголюбов Александр Александрович

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Место рождения

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область

Дата рождения

19.09.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1889

Отец: Боголюбов Александр? ?

Мать: не указана

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Рождение ребёнка
14.03.1914

Сын: Боголюбов Георгий Александрович

Мать ребёнка: Боголюбова Александра Николаевна

Рождение ребёнка
05.02.1915

Сын: Боголюбов Александр Александрович

Мать ребёнка: Боголюбова Александра Н иколаевна

Емаши, Белокатайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боголюбова (ардашева) Александра Николаевна

Смерть
Неизвестно
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