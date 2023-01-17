Боголюбов Александр Александрович
Место рождения
Дата рождения19.09.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1889
Отец: Боголюбов Александр? ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.03.1914
Сын: Боголюбов Георгий Александрович
Мать ребёнка: Боголюбова Александра Николаевна
Рождение ребёнка
05.02.1915
Сын: Боголюбов Александр Александрович
Мать ребёнка: Боголюбова Александра Н иколаевна
Емаши, Белокатайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно