Боголюбова (Ардашева) Александра Н иколаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боголюбова (Ардашева) Александра Н иколаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Белокатайский район с. Емаши родила и умерла
Рождение ребёнка
05.02.1915

Сын: Боголюбов Александр Александрович

Отец ребёнка: Боголюбов Александр Александрович

Емаши, Белокатайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
Умерла после родов
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