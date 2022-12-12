Боголюбова (Ардашева) Александра Н иколаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Белокатайский район с. Емаши родила и умерла
Рождение ребёнка
05.02.1915
Сын: Боголюбов Александр Александрович
Отец ребёнка: Боголюбов Александр Александрович
Емаши, Белокатайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
Умерла после родов