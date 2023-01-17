Боголюбов Александр? ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боголюбов Александр? ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Священник - в церквях Екатеринбурга, Златоуста.. Нет никаких данных о рождении, смерти.
Рождение ребёнка
19.09.1889

Сын: Боголюбов Александр Александрович

Мать ребёнка: не указана

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Смерть
Неизвестно
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