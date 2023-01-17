Боголюбов Александр? ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Священник - в церквях Екатеринбурга, Златоуста.. Нет никаких данных о рождении, смерти.
Рождение ребёнка
19.09.1889
Сын: Боголюбов Александр Александрович
Мать ребёнка: не указана
Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Смерть
Неизвестно