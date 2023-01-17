Гусева (Шаталова) Евдокия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1824
Сын: Гусев (шаталов) Андрей Ильич
Отец ребёнка: Гусев (шаталов) Илья Никитин
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Богатырёва Анна Ильина
Отец ребёнка: Гусев (шаталов) Илья Никитин
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Агрипина Ильина
Отец ребёнка: Гусев (шаталов) Илья Никитин
Рождение ребёнка
1836
Сын: Гусев (шаталов) Фёдор Ильич
Отец ребёнка: Гусев (шаталов) Илья Никитин
Рождение ребёнка
10.07.1841
Отец ребёнка: Гусев (шаталов) Илья Никитин
Рождение ребёнка
26.05.1842
Дочь: Цаплинова Феодосия Ильина
Отец ребёнка: Гусев (шаталов) Илья Никитин
Рождение ребёнка
13.05.1845
Отец ребёнка: Гусев (шаталов) Илья Никитин
Смерть
Неизвестно