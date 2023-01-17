Гусева (Шаталова) Евдокия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусева (Шаталова) Евдокия Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Сын: Гусев (шаталов) Андрей Ильич

Отец ребёнка: Гусев (шаталов) Илья Никитин

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Богатырёва Анна Ильина

Отец ребёнка: Гусев (шаталов) Илья Никитин

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Агрипина Ильина

Отец ребёнка: Гусев (шаталов) Илья Никитин

Рождение ребёнка
1836

Сын: Гусев (шаталов) Фёдор Ильич

Отец ребёнка: Гусев (шаталов) Илья Никитин

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
10.07.1841

Отец ребёнка: Гусев (шаталов) Илья Никитин

Рождение ребёнка
26.05.1842

Дочь: Цаплинова Феодосия Ильина

Отец ребёнка: Гусев (шаталов) Илья Никитин

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
13.05.1845

Отец ребёнка: Гусев (шаталов) Илья Никитин

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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