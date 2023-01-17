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Алексеенко Максим Владимирович

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Место рождения

Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область

Дата рождения

07.02.1979

Пол

Мужской

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1979

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Алексеенко Вера

Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
Бракосочетание
08.04.2006

Жена: Алексеенко Екатерина Владимировна

Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
Рождение ребёнка
09.08.2006

Сын: Алексеенко Кирилл Максимович

Мать ребёнка: Алексеенко Екатерина Владимировна

Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
Рождение ребёнка
29.06.2010

Сын: Алексеенко Никита Максимович

Мать ребёнка: Алексеенко Екатерина Владимировна

Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
Рождение ребёнка
22.08.2019

Сын: Алексеенко Руслан Максимович

Мать ребёнка: Алексеенко Екатерина Владимировна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Место жительства
Неизвестно
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