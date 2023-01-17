Алексеенко Максим Владимирович
Место рождения
Дата рождения07.02.1979
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1979
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Алексеенко Вера
Бракосочетание
08.04.2006
Рождение ребёнка
09.08.2006
Сын: Алексеенко Кирилл Максимович
Мать ребёнка: Алексеенко Екатерина Владимировна
Рождение ребёнка
29.06.2010
Сын: Алексеенко Никита Максимович
Мать ребёнка: Алексеенко Екатерина Владимировна
Рождение ребёнка
22.08.2019
Сын: Алексеенко Руслан Максимович
Мать ребёнка: Алексеенко Екатерина Владимировна
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Место жительства
Неизвестно