Алексеенко (Морозова) Екатерина Владимировна
Место рождения
Дата рождения01.02.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1984
Отец: Морозов Владимир
Бракосочетание
08.04.2006
Рождение ребёнка
09.08.2006
Сын: Алексеенко Кирилл Максимович
Отец ребёнка: Алексеенко Максим Владимирович
Рождение ребёнка
29.06.2010
Сын: Алексеенко Никита Максимович
Отец ребёнка: Алексеенко Максим Владимирович
Рождение ребёнка
22.08.2019
Сын: Алексеенко Руслан Максимович
Отец ребёнка: Алексеенко Максим Владимирович
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно