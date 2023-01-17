Алексеенко (Морозова) Екатерина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеенко (Морозова) Екатерина Владимировна

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Место рождения

Макаров, Макаровский, Сахалинская область

Дата рождения

01.02.1984

Пол

Женский

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1984

Отец: Морозов Владимир

Мать: Морозова Таслима (Татьяна)

Макаров, Макаровский, Сахалинская область
Бракосочетание
08.04.2006

Муж: Алексеенко Максим Владимирович

Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
Рождение ребёнка
09.08.2006

Сын: Алексеенко Кирилл Максимович

Отец ребёнка: Алексеенко Максим Владимирович

Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
Рождение ребёнка
29.06.2010

Сын: Алексеенко Никита Максимович

Отец ребёнка: Алексеенко Максим Владимирович

Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
Рождение ребёнка
22.08.2019

Сын: Алексеенко Руслан Максимович

Отец ребёнка: Алексеенко Максим Владимирович

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
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