Морозов Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.07.1957
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.05.1980
Рождение ребёнка
07.02.1981
Сын: Морозов Павел
Мать ребёнка: Морозова Таслима (Татьяна)
Рождение ребёнка
01.02.1984
Дочь: Алексеенко Екатерина Владимировна
Мать ребёнка: Морозова Таслима (Татьяна)
Макаров, Макаровский, Сахалинская область
Развод
22.08.1987