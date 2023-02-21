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Морозов Владимир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.07.1957

Пол

Мужской

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.05.1980

Жена: Морозова Таслима (Татьяна)

Рождение ребёнка
07.02.1981

Сын: Морозов Павел

Мать ребёнка: Морозова Таслима (Татьяна)

Рождение ребёнка
01.02.1984

Дочь: Алексеенко Екатерина Владимировна

Мать ребёнка: Морозова Таслима (Татьяна)

Макаров, Макаровский, Сахалинская область
Развод
22.08.1987

Жена: Морозова Таслима (Татьяна)

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