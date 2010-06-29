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Алексеенко Никита Максимович

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Место рождения

Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область

Дата рождения

29.06.2010

Пол

Мужской

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.2010

Отец: Алексеенко Максим Владимирович

Мать: Алексеенко Екатерина Владимировна

Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
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