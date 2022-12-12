Алексеенко (Ухалова) Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеенко (Ухалова) Вера

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Место рождения

Гурьевск, Гурьевский, Калининградская область

Дата рождения

29.03.1959

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1959

Отец: Ухалов Юрий

Мать: Мария

Гурьевск, Гурьевский, Калининградская область
Бракосочетание
26.?.1978 ст.

Муж: скрыто настройками приватности

Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
Рождение ребёнка
07.02.1979

Сын: Алексеенко Максим Владимирович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
Рождение ребёнка
23.04.1984

Сын: Алексеенко Артем Владимирович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
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