Алексеенко (Ухалова) Вера
Место рождения
Дата рождения29.03.1959
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1959
Отец: Ухалов Юрий
Мать: Мария
Бракосочетание
26.?.1978 ст.
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.02.1979
Сын: Алексеенко Максим Владимирович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.04.1984
Сын: Алексеенко Артем Владимирович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно