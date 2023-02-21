(Мамаева) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Мамаева) Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.03.1959

Дочь: Алексеенко Вера

Отец ребёнка: Ухалов Юрий

Гурьевск, Гурьевский, Калининградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Проказин Виталий

Отец ребёнка: Проказин Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Проказин Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андрей

Отец ребёнка: Ухалов Юрий

Смерть
Неизвестно
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