(Мамаева) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.03.1959
Дочь: Алексеенко Вера
Отец ребёнка: Ухалов Юрий
Гурьевск, Гурьевский, Калининградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Проказин Виталий
Отец ребёнка: Проказин Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Проказин Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андрей
Отец ребёнка: Ухалов Юрий
Смерть
Неизвестно