Харькина Татьяна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харькина Татьяна Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.12.1952

Дочь: Герасимова Ирина Егоровна

Отец ребёнка: Харькин Егор Кондратьевич

Рождение ребёнка
30.09.1956

Дочь: Спиридонова Надежда Егоровна

Отец ребёнка: Харькин Егор Кондратьевич

Смерть
Неизвестно
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