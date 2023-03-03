Харькина Татьяна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.12.1952
Дочь: Герасимова Ирина Егоровна
Отец ребёнка: Харькин Егор Кондратьевич
Рождение ребёнка
30.09.1956
Дочь: Спиридонова Надежда Егоровна
Отец ребёнка: Харькин Егор Кондратьевич
Смерть
Неизвестно