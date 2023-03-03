Харькин Егор Кондратьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.04.1917
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1917
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.12.1952
Дочь: Герасимова Ирина Егоровна
Мать ребёнка: Харькина Татьяна Федоровна
Рождение ребёнка
30.09.1956
Дочь: Спиридонова Надежда Егоровна
Мать ребёнка: Харькина Татьяна Федоровна
Смерть
Неизвестно