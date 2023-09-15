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Моргунов Федор Гавриилович

Место рождения

Холм, Сафоновский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

11.04.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1879

Отец: Моргунов Гавриил Степанович

Мать: Моргунова Фекла Никифоровна

Холм, Сафоновский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.03.1900

Сын: Моргунов Яков Федорович

Мать ребёнка: Моргунова Матрена Максимовна

Холм, Сафоновский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.11.1905

Дочь: Петухова Александра Федоровна

Мать ребёнка: Моргунова Матрена Максимовна

Холм, Сафоновский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.04.1919

Дочь: Харькина Татьяна Федоровна

Мать ребёнка: Моргунова Матрена Максимовна

Холм, Сафоновский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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