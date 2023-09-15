Моргунов Федор Гавриилович
Место рождения
Дата рождения11.04.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1879
Рождение ребёнка
21.03.1900
Мать ребёнка: Моргунова Матрена Максимовна
Рождение ребёнка
18.11.1905
Дочь: Петухова Александра Федоровна
Мать ребёнка: Моргунова Матрена Максимовна
Рождение ребёнка
14.04.1919
Дочь: Харькина Татьяна Федоровна
Мать ребёнка: Моргунова Матрена Максимовна
Смерть
Неизвестно