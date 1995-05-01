Савельева (Тумбарцева) Анна Степановна
Место рождения
Дата рождения?.03.1910
Дата смертиОколо ?.05.1995
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1910
Отец: Тумбарцев Степан
Мать: Тумбарцева Александра
Рождение ребёнка
15.03.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Савельев Егор
Рождение ребёнка
09.06.1945
Дочь: Ведерникова Зинаида Дмитриевна
Отец ребёнка: Дмитрий
Рождение ребёнка
1951
Сын: Савельев Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитрий
Рождение ребёнка
?.07.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дмитрий
Рождение ребёнка
1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дмитрий
Смерть
Около ?.05.1995
Краснооктябрьский, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Причина смерти: Естественная смерть/старость