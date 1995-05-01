Савельева (Тумбарцева) Анна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСавельева (Тумбарцева) Анна Степановна

Савельева (Тумбарцева) Анна Степановна

avatar

Место рождения

Пушкино, Яранский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

?.03.1910

Дата смерти

Около ?.05.1995

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
1945 г.р.
1951 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1910

Отец: Тумбарцев Степан

Мать: Тумбарцева Александра

Пушкино, Яранский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
15.03.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Савельев Егор

Юльял, Яранский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
09.06.1945

Дочь: Ведерникова Зинаида Дмитриевна

Отец ребёнка: Дмитрий

Рождение ребёнка
1951

Сын: Савельев Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий

Юльял, Яранский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
?.07.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дмитрий

Юльял, Яранский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дмитрий

Юльял, Яранский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Около ?.05.1995
Краснооктябрьский, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close