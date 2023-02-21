Тумбарцева Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тумбарцева Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.03.1910

Дочь: Савельева Анна Степановна

Отец ребёнка: Тумбарцев Степан

Пушкино, Яранский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тумбарцев Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тумбарцев Петр Степанович

Отец ребёнка: Тумбарцев Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александрра Степановна

Отец ребёнка: Тумбарцев Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Степановна

Отец ребёнка: Тумбарцев Степан

Пушкино, Яранский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тумбарцев Николай Степанович

Отец ребёнка: Тумбарцев Степан

Пушкино, Яранский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тумбарцев Федор Степанович

Отец ребёнка: Тумбарцев Степан

Пушкино, Яранский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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