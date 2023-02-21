Тумбарцева Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
?.03.1910
Дочь: Савельева Анна Степановна
Отец ребёнка: Тумбарцев Степан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тумбарцев Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тумбарцев Петр Степанович
Отец ребёнка: Тумбарцев Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александрра Степановна
Отец ребёнка: Тумбарцев Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Степановна
Отец ребёнка: Тумбарцев Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тумбарцев Николай Степанович
Отец ребёнка: Тумбарцев Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тумбарцев Федор Степанович
Отец ребёнка: Тумбарцев Степан
Смерть
Неизвестно