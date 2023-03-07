Савельев Александр Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1951
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1951
Отец: Дмитрий
Рождение ребёнка
1972
Сын: Савельев Эдуард Александрович
Мать ребёнка: Савельева Роза
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Савельева Роза
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Савельева Роза
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно