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Савельев Александр Дмитриевич

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Место рождения

Юльял, Яранский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1951

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1910 г.р.

Дети

1972 г.р.
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Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1951

Отец: Дмитрий

Мать: Савельева Анна Степановна

Юльял, Яранский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1972

Сын: Савельев Эдуард Александрович

Мать ребёнка: Савельева Роза

Пижанка, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Савельева Роза

Пижанка, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Савельева Роза

Пижанка, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно
Пижанка, Пижанский муниципальный район, Кировская область
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