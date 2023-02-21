Савельев Егор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савельев Егор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.07.1940

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.03.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Савельева Анна Степановна

Юльял, Яранский муниципальный район, Кировская область
Смерть
?.07.1940
Причина смерти: В молодом возрасте
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