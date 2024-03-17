Аничкин Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАничкин Михаил

Аничкин Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.01.?

Дочь: Шепкина Галина Михайловна

Мать ребёнка: Аничкина Ирина Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аничкин Геннадий Михайлович

Мать ребёнка: Аничкина Ирина Павловна

Рождение ребёнка
13.01.1960

Сын: Аничкин Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Аничкина Ирина Павловна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.