Аничкина Ирина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.01.?
Дочь: Шепкина Галина Михайловна
Отец ребёнка: Аничкин Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аничкин Геннадий Михайлович
Отец ребёнка: Аничкин Михаил
Рождение ребёнка
13.01.1960
Сын: Аничкин Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Аничкин Михаил
Смерть
Неизвестно