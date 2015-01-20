Аничкин Владимир Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.01.1960
Дата смерти20.01.2015
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1960
Отец: Аничкин Михаил
Мать: Аничкина Ирина Павловна
Рождение ребёнка
21.06.1986
Дочь: Степина (Аничкина) Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Аничкина (Горбылева) Галина Ивановна
Рождение ребёнка
26.03.1989
Сын: Аничкин Александр Владимирович
Мать ребёнка: Аничкина (Горбылева) Галина Ивановна
Смерть
20.01.2015