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Аничкин Владимир Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.01.1960

Дата смерти

20.01.2015

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1960

Отец: Аничкин Михаил

Мать: Аничкина Ирина Павловна

Рождение ребёнка
21.06.1986

Дочь: Степина (Аничкина) Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Аничкина (Горбылева) Галина Ивановна

Рождение ребёнка
26.03.1989

Сын: Аничкин Александр Владимирович

Мать ребёнка: Аничкина (Горбылева) Галина Ивановна

Смерть
20.01.2015

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