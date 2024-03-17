Аничкина (Горбылева) Галина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Горбылев Иван
Мать: Горбылева Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
21.06.1986
Дочь: Степина (Аничкина) Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Аничкин Владимир Михайлович
Рождение ребёнка
26.03.1989
Сын: Аничкин Александр Владимирович
Отец ребёнка: Аничкин Владимир Михайлович
Смерть
Неизвестно