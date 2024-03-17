Аничкина (Горбылева) Галина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аничкина (Горбылева) Галина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Горбылев Иван

Мать: Горбылева Анна Сергеевна

Рождение ребёнка
21.06.1986

Дочь: Степина (Аничкина) Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Аничкин Владимир Михайлович

Рождение ребёнка
26.03.1989

Сын: Аничкин Александр Владимирович

Отец ребёнка: Аничкин Владимир Михайлович

Смерть
Неизвестно

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