Аничкин Геннадий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аничкин Геннадий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Аничкин Михаил

Мать: Аничкина Ирина Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова Юлия Геннадьевна

Мать ребёнка: Аничкина Лидия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аничкин Сергей Генадьевич

Мать ребёнка: Аничкина Лидия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аничкина Лидия

Смерть
Неизвестно

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