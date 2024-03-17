Аничкин Геннадий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Аничкин Михаил
Мать: Аничкина Ирина Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова Юлия Геннадьевна
Мать ребёнка: Аничкина Лидия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аничкин Сергей Генадьевич
Мать ребёнка: Аничкина Лидия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аничкина Лидия
Смерть
Неизвестно