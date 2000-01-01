Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПелагея

Пелагея

avatar

Место рождения

Россия Костромская губерния Буйский уезд Александровская волость д. Потолоково

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

SV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Иоанн

Мать: не указана

Россия Костромская губерния Буйский уезд Александровская волость д. Потолоково
Бракосочетание
1897

Муж: Зайцев Александр

Рождение ребёнка
20.04.1899

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Зайцев Александр

Рождение ребёнка
21.10.1902

Сын: Зайцев Яков

Отец ребёнка: Зайцев Александр

Рождение ребёнка
1903

Сын: Зайцев Михаил

Отец ребёнка: Зайцев Александр

Рождение ребёнка
02.11.1907

Сын: Зайцев Михаил

Отец ребёнка: Зайцев Александр

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close