Пелагея
Место рожденияРоссия Костромская губерния Буйский уезд Александровская волость д. Потолоково
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Иоанн
Мать: не указана
Россия Костромская губерния Буйский уезд Александровская волость д. Потолоково
Бракосочетание
1897
Муж: Зайцев Александр
Рождение ребёнка
20.04.1899
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Зайцев Александр
Рождение ребёнка
21.10.1902
Сын: Зайцев Яков
Отец ребёнка: Зайцев Александр
Рождение ребёнка
1903
Сын: Зайцев Михаил
Отец ребёнка: Зайцев Александр
Рождение ребёнка
02.11.1907
Сын: Зайцев Михаил
Отец ребёнка: Зайцев Александр
Смерть
Неизвестно