(Зайцева) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Зайцева) Александра

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.04.1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1877 г.р.

Мать

1879 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

SV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1899

Отец: Зайцев Александр

Мать: Пелагея

Смерть
Неизвестно
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