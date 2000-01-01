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Зайцев Яков

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.10.1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1877 г.р.

Мать

1879 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

SV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1902

Отец: Зайцев Александр

Мать: Пелагея

Смерть
Неизвестно
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