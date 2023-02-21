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Зайцев Михаил
Зайцев Михаил
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1903
Дата смерти
04.03.1903
Пол
Мужской
Отец
Зайцев Александр
1877 г.р.
Мать
Пелагея
1879 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
SV
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Смерть
04.03.1903
Рождение
1903
Отец:
Зайцев Александр
Мать:
Пелагея
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