Зайцев Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцев Михаил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

04.03.1903

Пол

Мужской

Отец

1877 г.р.

Мать

1879 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

SV
Участники
Место
Комментарий
Смерть
04.03.1903
Рождение
1903

Отец: Зайцев Александр

Мать: Пелагея

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