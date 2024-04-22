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Быков Матвей Петрович

Место рождения

Хрущево, Ленинский район, Тульская область

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Быков Петр Акинфиевич

Мать: Быкова Екатерина Григорьевна

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Агриппина Матвеевна

Мать ребёнка: Быкова Евдокия Ильинична

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Агафья Матвеевна

Мать ребёнка: Быкова Евдокия Ильинична

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Мелания Матвеевна

Мать ребёнка: Быкова Евдокия Ильинична

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Домна Матвеевна

Мать ребёнка: Быкова Евдокия Ильинична

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Агриппина Матвеевна

Мать ребёнка: Быкова Евдокия Ильинична

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Быкова Евдокия Ильинична

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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