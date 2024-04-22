Быков Матвей Петрович
Место рождения
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Агриппина Матвеевна
Мать ребёнка: Быкова Евдокия Ильинична
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Агафья Матвеевна
Мать ребёнка: Быкова Евдокия Ильинична
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Мелания Матвеевна
Мать ребёнка: Быкова Евдокия Ильинична
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Домна Матвеевна
Мать ребёнка: Быкова Евдокия Ильинична
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Агриппина Матвеевна
Мать ребёнка: Быкова Евдокия Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Быкова Евдокия Ильинична
Смерть
Неизвестно