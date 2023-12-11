Быкова Екатерина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1740
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1757
Отец ребёнка: Быков Петр Акинфиевич
Рождение ребёнка
1760
Отец ребёнка: Быков Петр Акинфиевич
Рождение ребёнка
1762
Отец ребёнка: Быков Петр Акинфиевич
Рождение ребёнка
1763
Сын: Быков Филат Петрович
Отец ребёнка: Быков Петр Акинфиевич
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Анастасия Петровна
Отец ребёнка: Быков Петр Акинфиевич
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Марфа Петровна
Отец ребёнка: Быков Петр Акинфиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно