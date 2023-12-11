Быкова Екатерина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Быкова Екатерина Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1757

Сын: Быков Матвей Петрович

Отец ребёнка: Быков Петр Акинфиевич

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
1760

Сын: Быков Герасим Петрович

Отец ребёнка: Быков Петр Акинфиевич

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Быков Анисим Петрович

Отец ребёнка: Быков Петр Акинфиевич

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
1763

Сын: Быков Филат Петрович

Отец ребёнка: Быков Петр Акинфиевич

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
1767

Дочь: Анастасия Петровна

Отец ребёнка: Быков Петр Акинфиевич

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Марфа Петровна

Отец ребёнка: Быков Петр Акинфиевич

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Быков Петр Акинфиевич

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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