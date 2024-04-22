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Быкова Евдокия Ильинична

Место рождения

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния

Дата рождения

1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Агриппина Матвеевна

Отец ребёнка: Быков Матвей Петрович

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Агафья Матвеевна

Отец ребёнка: Быков Матвей Петрович

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Мелания Матвеевна

Отец ребёнка: Быков Матвей Петрович

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Домна Матвеевна

Отец ребёнка: Быков Матвей Петрович

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Агриппина Матвеевна

Отец ребёнка: Быков Матвей Петрович

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Быков Матвей Петрович

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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