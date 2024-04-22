Быкова Евдокия Ильинична
Место рождения
Дата рождения1756
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Агриппина Матвеевна
Отец ребёнка: Быков Матвей Петрович
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Агафья Матвеевна
Отец ребёнка: Быков Матвей Петрович
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Мелания Матвеевна
Отец ребёнка: Быков Матвей Петрович
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Домна Матвеевна
Отец ребёнка: Быков Матвей Петрович
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Агриппина Матвеевна
Отец ребёнка: Быков Матвей Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно