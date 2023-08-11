Леньшин Василий Филиппович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1884 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Восприемник
10.?.1909 ст.
Регистрация рождения Алексея Дмитриевича Леньшина. ГБУ "ЦГА Москвы", фонд №203, опись №782, дело №38, стр. 661
Рождение ребёнка
03.?.1910 ст.
Сын: Леньшин Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Леньшина Мария Алексеевна
ГБУ "ЦГА Москвы", фонд №203, опись №782, дело №51, стр. 538 Поручители: Тамбовской губерніи, Лебедянскаго уѣзда, Куйманской волости, села Грязновки крестьянинъ Димитрій Филипповъ Леньшинъ и Смоленской... Показать все
Бракосочетание
03.11.1910 ст.
Метрические книги Москва Замоскворецкий сорок Церковь Ризположенская близ Донского монастыря 1 января 1910 — 31 декабря 1912 ГБУ "ЦГА Москвы", фонд №2121, опись №2, дело №170, стр. 102 Номер Страниц... Показать все
Рождение ребёнка
10.07.1913 ст.
Дочь: (Леньшина) Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Леньшина Мария Алексеевна
ГБУ "ЦГА Москвы", фонд №2121, опись №2, дело №171, стр. 43 Метрические книги Москва Замоскворецкий сорок Церковь Ризположенская близ Донского монастыря 1 января 1913 — 31 декабря 1913 Крещена 15 чис... Показать все
Рождение ребёнка
10.?.1914
Дочь: (Леньшина) Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Леньшина Мария Алексеевна
МЕТРИЧЕСКИЕ КНИГИ МОСКВА ЦЕРКВИ ЗАМОСКВОРЕЦКОГО СОРОКА РИЗПОЛОЖЕНСКАЯ, БЛИЗ ДОНСКОГО МОНАСТЫРЯ МЕТРИЧЕСКОЙ КНИГИ НА 1914 ГОДЪ, ЧАСТЬ ПЕРВАѦ, Ѡ РОДИВШИХСѦ. ГБУ "ЦГА Москвы", фонд №203, опись №782, дело... Показать все
Смерть
Неизвестно