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Леньшин Василий Филиппович

Место рождения

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Около 1884 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Восприемник
10.?.1909 ст.
Москва, город федерального значения Москва
Регистрация рождения Алексея Дмитриевича Леньшина. ГБУ "ЦГА Москвы", фонд №203, опись №782, дело №38, стр. 661
Рождение ребёнка
03.?.1910 ст.

Сын: Леньшин Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Леньшина Мария Алексеевна

ГБУ "ЦГА Москвы", фонд №203, опись №782, дело №51, стр. 538 Поручители: Тамбовской губерніи, Лебедянскаго уѣзда, Куйманской волости, села Грязновки крестьянинъ Димитрій Филипповъ Леньшинъ и Смоленской... Показать все
Бракосочетание
03.11.1910 ст.

Жена: Кобанова Мария Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва
Метрические книги Москва Замоскворецкий сорок Церковь Ризположенская близ Донского монастыря 1 января 1910 — 31 декабря 1912 ГБУ "ЦГА Москвы", фонд №2121, опись №2, дело №170, стр. 102 Номер Страниц... Показать все
Рождение ребёнка
10.07.1913 ст.

Дочь: (Леньшина) Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Леньшина Мария Алексеевна

ГБУ "ЦГА Москвы", фонд №2121, опись №2, дело №171, стр. 43 Метрические книги Москва Замоскворецкий сорок Церковь Ризположенская близ Донского монастыря 1 января 1913 — 31 декабря 1913 Крещена 15 чис... Показать все
Рождение ребёнка
10.?.1914

Дочь: (Леньшина) Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Леньшина Мария Алексеевна

МЕТРИЧЕСКИЕ КНИГИ МОСКВА ЦЕРКВИ ЗАМОСКВОРЕЦКОГО СОРОКА РИЗПОЛОЖЕНСКАЯ, БЛИЗ ДОНСКОГО МОНАСТЫРЯ МЕТРИЧЕСКОЙ КНИГИ НА 1914 ГОДЪ, ЧАСТЬ ПЕРВАѦ, Ѡ РОДИВШИХСѦ. ГБУ "ЦГА Москвы", фонд №203, опись №782, дело... Показать все
Смерть
Неизвестно

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