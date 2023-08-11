Кобанова Мария Алексеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1890 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.11.1910 ст.
Москва, город федерального значения Москва
Метрические книги Москва Замоскворецкий сорок Церковь Ризположенская близ Донского монастыря 1 января 1910 — 31 декабря 1912 ГБУ "ЦГА Москвы", фонд №2121, опись №2, дело №170, стр. 102 Номер Страниц... Показать все
Смерть
Неизвестно