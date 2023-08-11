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Кобанова Мария Алексеевна

Место рождения

Черное, Митьковская волость, Юхновский уезд

Дата рождения

Около 1890 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1884 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Черное, Митьковская волость, Юхновский уезд
Бракосочетание
03.11.1910 ст.

Муж: Леньшин Василий Филиппович

Москва, город федерального значения Москва
Метрические книги Москва Замоскворецкий сорок Церковь Ризположенская близ Донского монастыря 1 января 1910 — 31 декабря 1912 ГБУ "ЦГА Москвы", фонд №2121, опись №2, дело №170, стр. 102 Номер Страниц... Показать все
Смерть
Неизвестно

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