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Леньшина Мария Алексеевна

Место рождения

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
На основании записи как восприемника
Рождение ребёнка
03.?.1910 ст.

Сын: Леньшин Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Леньшин Василий Филиппович

ГБУ "ЦГА Москвы", фонд №203, опись №782, дело №51, стр. 538 Поручители: Тамбовской губерніи, Лебедянскаго уѣзда, Куйманской волости, села Грязновки крестьянинъ Димитрій Филипповъ Леньшинъ и Смоленской... Показать все
Рождение ребёнка
10.07.1913 ст.

Дочь: Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Леньшин Василий Филиппович

ГБУ "ЦГА Москвы", фонд №2121, опись №2, дело №171, стр. 43 Метрические книги Москва Замоскворецкий сорок Церковь Ризположенская близ Донского монастыря 1 января 1913 — 31 декабря 1913 Крещена 15 чис... Показать все
Восприемник
06.04.1914 ст.
Москва, город федерального значения Москва
ГБУ "ЦГА Москвы", фонд №203, опись №782, дело №90, стр. 576 Регистрация рождения Максима Тарасовича Хазова.
Рождение ребёнка
10.?.1914

Дочь: Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Леньшин Василий Филиппович

МЕТРИЧЕСКИЕ КНИГИ МОСКВА ЦЕРКВИ ЗАМОСКВОРЕЦКОГО СОРОКА РИЗПОЛОЖЕНСКАЯ, БЛИЗ ДОНСКОГО МОНАСТЫРЯ МЕТРИЧЕСКОЙ КНИГИ НА 1914 ГОДЪ, ЧАСТЬ ПЕРВАѦ, Ѡ РОДИВШИХСѦ. ГБУ "ЦГА Москвы", фонд №203, опись №782, дело... Показать все
Смерть
Неизвестно
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