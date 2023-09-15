Леньшина Мария Алексеевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
На основании записи как восприемника
Рождение ребёнка
03.?.1910 ст.
Сын: Леньшин Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Леньшин Василий Филиппович
ГБУ "ЦГА Москвы", фонд №203, опись №782, дело №51, стр. 538 Поручители: Тамбовской губерніи, Лебедянскаго уѣзда, Куйманской волости, села Грязновки крестьянинъ Димитрій Филипповъ Леньшинъ и Смоленской... Показать все
Рождение ребёнка
10.07.1913 ст.
Дочь: Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Леньшин Василий Филиппович
ГБУ "ЦГА Москвы", фонд №2121, опись №2, дело №171, стр. 43 Метрические книги Москва Замоскворецкий сорок Церковь Ризположенская близ Донского монастыря 1 января 1913 — 31 декабря 1913 Крещена 15 чис... Показать все
Восприемник
06.04.1914 ст.
Москва, город федерального значения Москва
ГБУ "ЦГА Москвы", фонд №203, опись №782, дело №90, стр. 576 Регистрация рождения Максима Тарасовича Хазова.
Рождение ребёнка
10.?.1914
Дочь: Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Леньшин Василий Филиппович
МЕТРИЧЕСКИЕ КНИГИ МОСКВА ЦЕРКВИ ЗАМОСКВОРЕЦКОГО СОРОКА РИЗПОЛОЖЕНСКАЯ, БЛИЗ ДОНСКОГО МОНАСТЫРЯ МЕТРИЧЕСКОЙ КНИГИ НА 1914 ГОДЪ, ЧАСТЬ ПЕРВАѦ, Ѡ РОДИВШИХСѦ. ГБУ "ЦГА Москвы", фонд №203, опись №782, дело... Показать все
Смерть
Неизвестно