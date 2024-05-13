Коняева Матрена Михайловна 1682 — найти родственников по фамилии на Familio
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Коняева Матрена Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1682

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1682

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Фетисова) Варвара Никифоровна

Отец ребёнка: Фетисов (Коняев) Никифор Тимофеевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
1699

Муж: Фетисов (Коняев) Никифор Тимофеевич

Рождение ребёнка
1700

Сын: Фетисов Осип Никифорович

Отец ребёнка: Фетисов (Коняев) Никифор Тимофеевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1706

Сын: Фетисов Тихон Никифорович

Отец ребёнка: Фетисов (Коняев) Никифор Тимофеевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1706

Сын: Фетисов Михаил Никифорович

Отец ребёнка: Фетисов (Коняев) Никифор Тимофеевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1709

Дочь: (Фетисова) Аксинья Никифоровна

Отец ребёнка: Фетисов (Коняев) Никифор Тимофеевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1714

Сын: Фетисов Петр Никифорович

Отец ребёнка: Фетисов (Коняев) Никифор Тимофеевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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