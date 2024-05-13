Коняева Матрена Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1682
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1682
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Фетисова) Варвара Никифоровна
Отец ребёнка: Фетисов (Коняев) Никифор Тимофеевич
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1699
Рождение ребёнка
1700
Отец ребёнка: Фетисов (Коняев) Никифор Тимофеевич
Рождение ребёнка
1706
Сын: Фетисов Тихон Никифорович
Отец ребёнка: Фетисов (Коняев) Никифор Тимофеевич
Рождение ребёнка
1706
Сын: Фетисов Михаил Никифорович
Отец ребёнка: Фетисов (Коняев) Никифор Тимофеевич
Рождение ребёнка
1709
Дочь: (Фетисова) Аксинья Никифоровна
Отец ребёнка: Фетисов (Коняев) Никифор Тимофеевич
Рождение ребёнка
1714
Отец ребёнка: Фетисов (Коняев) Никифор Тимофеевич
Смерть
Неизвестно