Фетисов Петр Никифорович
Место рождения
Дата рождения1714
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1748
Дочь: (Фетисова) Анна Петровна
Мать ребёнка: Фетисова Домна Кондратьевна
Рождение ребёнка
1751
Мать ребёнка: Фетисова Домна Кондратьевна
Рождение ребёнка
1758
Дочь: (Фетисова) Степанида Петровна
Мать ребёнка: Фетисова Домна Кондратьевна
Рождение ребёнка
1760
Дочь: (Фетисова) Анисья Петровна
Мать ребёнка: Фетисова Домна Кондратьевна
Смерть
Неизвестно