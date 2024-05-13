Фетисов Петр Никифорович 1714 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фетисов Петр Никифорович

Место рождения

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1714

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714

Отец: Фетисов (Коняев) Никифор Тимофеевич

Мать: Коняева Матрена Михайловна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фетисова Домна Кондратьевна

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1748

Дочь: (Фетисова) Анна Петровна

Мать ребёнка: Фетисова Домна Кондратьевна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1751

Сын: Фетисов Потап Петрович

Мать ребёнка: Фетисова Домна Кондратьевна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1758

Дочь: (Фетисова) Степанида Петровна

Мать ребёнка: Фетисова Домна Кондратьевна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1760

Дочь: (Фетисова) Анисья Петровна

Мать ребёнка: Фетисова Домна Кондратьевна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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