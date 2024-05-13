Фетисов (Коняев) Никифор Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1681
Дата смерти1749
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1681
Отец: Коняев Тимофей Фетисов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Фетисова) Варвара Никифоровна
Мать ребёнка: Коняева Матрена Михайловна
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1699
Рождение ребёнка
1700
Мать ребёнка: Коняева Матрена Михайловна
Рождение ребёнка
1706
Сын: Фетисов Тихон Никифорович
Мать ребёнка: Коняева Матрена Михайловна
Рождение ребёнка
1706
Сын: Фетисов Михаил Никифорович
Мать ребёнка: Коняева Матрена Михайловна
Рождение ребёнка
1709
Дочь: (Фетисова) Аксинья Никифоровна
Мать ребёнка: Коняева Матрена Михайловна
Рождение ребёнка
1714
Мать ребёнка: Коняева Матрена Михайловна
Смерть
1749