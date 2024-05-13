Фетисов (Коняев) Никифор Тимофеевич 1681 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фетисов (Коняев) Никифор Тимофеевич

Место рождения

Бурдуково, Веневский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1681

Дата смерти

1749

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1681

Отец: Коняев Тимофей Фетисов

Мать: не указана

Бурдуково, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Фетисова) Варвара Никифоровна

Мать ребёнка: Коняева Матрена Михайловна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
1699

Жена: Коняева Матрена Михайловна

Рождение ребёнка
1700

Сын: Фетисов Осип Никифорович

Мать ребёнка: Коняева Матрена Михайловна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1706

Сын: Фетисов Тихон Никифорович

Мать ребёнка: Коняева Матрена Михайловна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1706

Сын: Фетисов Михаил Никифорович

Мать ребёнка: Коняева Матрена Михайловна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1709

Дочь: (Фетисова) Аксинья Никифоровна

Мать ребёнка: Коняева Матрена Михайловна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1714

Сын: Фетисов Петр Никифорович

Мать ребёнка: Коняева Матрена Михайловна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
1749
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

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