Фетисова Домна Кондратьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1722
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Анна Петровна
Отец ребёнка: Фетисов Петр Никифорович
Рождение ребёнка
1751
Отец ребёнка: Фетисов Петр Никифорович
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Степанида Петровна
Отец ребёнка: Фетисов Петр Никифорович
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Анисья Петровна
Отец ребёнка: Фетисов Петр Никифорович
Упоминание
13.02.1763
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно