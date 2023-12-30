Фетисова Домна Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фетисова Домна Кондратьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1748

Дочь: Анна Петровна

Отец ребёнка: Фетисов Петр Никифорович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1751

Сын: Фетисов Потап Петрович

Отец ребёнка: Фетисов Петр Никифорович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Степанида Петровна

Отец ребёнка: Фетисов Петр Никифорович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Анисья Петровна

Отец ребёнка: Фетисов Петр Никифорович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Упоминание
13.02.1763
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фетисов Петр Никифорович

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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