Кузнецова Устинья Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова Устинья Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1851

Дата смерти

После 16.02.1920

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851

Отец: Тимофей Петрович

Мать: Анна Никитична

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
20.11.1867

Муж: Кузнецов Яков Михайлович

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
До 03.12.1869

Муж: не указан

Рождение ребёнка
03.12.1869

Дочь: (Кузнецова) Екатерина Яковлевна

Отец ребёнка: Кузнецов Яков Михайлович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.01.1871

Сын: Кузнецов Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Кузнецов Яков Михайлович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.03.1872

Сын: Кузнецов Ефрем Яковлевич

Отец ребёнка: Кузнецов Яков Михайлович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.11.1874

Сын: Кузнецов Михаил Яковлевич

Отец ребёнка: Кузнецов Яков Михайлович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.09.1878

Дочь: (Кузнецова-Лунькова) Наталья Яковлевна

Отец ребёнка: Кузнецов Яков Михайлович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.05.1883

Сын: Кузнецов Михаил Яковлевич

Отец ребёнка: Кузнецов Яков Михайлович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.08.1885

Сын: Кузнецов Семён Яковлевич

Отец ребёнка: Кузнецов Яков Михайлович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.03.1888

Сын: Кузнецов Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Кузнецов Яков Михайлович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 16.02.1920

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