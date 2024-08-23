Кузнецова Устинья Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1851
Дата смертиПосле 16.02.1920
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851
Отец: Тимофей Петрович
Мать: Анна Никитична
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
20.11.1867
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
До 03.12.1869
Муж: не указан
Рождение ребёнка
03.12.1869
Дочь: (Кузнецова) Екатерина Яковлевна
Отец ребёнка: Кузнецов Яков Михайлович
Рождение ребёнка
06.01.1871
Сын: Кузнецов Василий Яковлевич
Отец ребёнка: Кузнецов Яков Михайлович
Рождение ребёнка
15.03.1872
Отец ребёнка: Кузнецов Яков Михайлович
Рождение ребёнка
25.11.1874
Сын: Кузнецов Михаил Яковлевич
Отец ребёнка: Кузнецов Яков Михайлович
Рождение ребёнка
06.09.1878
Дочь: (Кузнецова-Лунькова) Наталья Яковлевна
Отец ребёнка: Кузнецов Яков Михайлович
Рождение ребёнка
25.05.1883
Сын: Кузнецов Михаил Яковлевич
Отец ребёнка: Кузнецов Яков Михайлович
Рождение ребёнка
01.08.1885
Отец ребёнка: Кузнецов Яков Михайлович
Рождение ребёнка
09.03.1888
Сын: Кузнецов Василий Яковлевич
Отец ребёнка: Кузнецов Яков Михайлович
Смерть
После 16.02.1920