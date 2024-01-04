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Кузнецов Семён Яковлевич

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

01.08.1885

Дата смерти

После 01.07.1951

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1885

Отец: Кузнецов Яков Михайлович

Мать: Кузнецова Устинья Тимофеевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
27.10.1905

Жена: Кузнецова Агриппина Фёдоровна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.07.1906

Сын: Кузнецов Иван Семёнович

Мать ребёнка: Кузнецова Агриппина Фёдоровна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.11.1910

Дочь: Прасковья Семёновна

Мать ребёнка: Кузнецова Агриппина Фёдоровна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.11.1911

Дочь: Киселева Екатерина Семёновна

Мать ребёнка: Кузнецова Агриппина Фёдоровна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.07.1914

Дочь: Олимпиада Семёновна

Мать ребёнка: Кузнецова Агриппина Фёдоровна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1917

Сын: Кузнецов Василий Семёнович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
До 16.02.1920

Жена: Кузнецова Анастасия Григорьевна

Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
05.01.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
15.07.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 01.07.1951
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