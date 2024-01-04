Кузнецов Семён Яковлевич
Место рождения
Дата рождения01.08.1885
Дата смертиПосле 01.07.1951
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1885
Бракосочетание
27.10.1905
Рождение ребёнка
05.07.1906
Мать ребёнка: Кузнецова Агриппина Фёдоровна
Рождение ребёнка
07.11.1910
Дочь: Прасковья Семёновна
Мать ребёнка: Кузнецова Агриппина Фёдоровна
Рождение ребёнка
18.11.1911
Дочь: Киселева Екатерина Семёновна
Мать ребёнка: Кузнецова Агриппина Фёдоровна
Рождение ребёнка
24.07.1914
Дочь: Олимпиада Семёновна
Мать ребёнка: Кузнецова Агриппина Фёдоровна
Рождение ребёнка
Около 1917
Сын: Кузнецов Василий Семёнович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
До 16.02.1920
Рождение ребёнка
1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
05.01.1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
15.07.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 01.07.1951