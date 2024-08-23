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Кузнецова Анастасия Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.04.1892 или 12.04.1893

Дата смерти

После 01.07.1951

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1885 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1892 или 12.04.1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
До 16.02.1920

Муж: Кузнецов Семён Яковлевич

Рождение ребёнка
04.03.1920

Сын: Кузнецов Алексей Семёнович

Отец ребёнка: Кузнецов Семён Яковлевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Кузнецов Николай Семёнович

Отец ребёнка: Кузнецов Семён Яковлевич

Рождение ребёнка
05.01.1928

Сын: Кузнецов Константин Семёнович

Отец ребёнка: Кузнецов Семён Яковлевич

Рождение ребёнка
15.07.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузнецов Семён Яковлевич

Смерть
После 01.07.1951

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