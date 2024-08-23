Кузнецова Анастасия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.04.1892 или 12.04.1893
Дата смертиПосле 01.07.1951
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1892 или 12.04.1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
До 16.02.1920
Рождение ребёнка
04.03.1920
Сын: Кузнецов Алексей Семёнович
Отец ребёнка: Кузнецов Семён Яковлевич
Рождение ребёнка
1925
Сын: Кузнецов Николай Семёнович
Отец ребёнка: Кузнецов Семён Яковлевич
Рождение ребёнка
05.01.1928
Сын: Кузнецов Константин Семёнович
Отец ребёнка: Кузнецов Семён Яковлевич
Рождение ребёнка
15.07.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кузнецов Семён Яковлевич
Смерть
После 01.07.1951