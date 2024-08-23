Кузнецов Михаил Яковлевич
Место рождения
Дата рождения25.11.1874
Дата смертиМежду 18.01.1913 и 1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1874
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Крещение
26.11.1874
Бракосочетание
03.06.1895
Рождение ребёнка
28.01.1896
Рождение ребёнка
15.12.1896
Сын: Кузнецов Николай Михайлович
Мать ребёнка: Кузнецова (Еремина) Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
04.03.1899
Сын: Кузнецов Василий Михайлович
Мать ребёнка: Кузнецова (Еремина) Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
08.04.1901
Рождение ребёнка
19.02.1903
Дочь: (Кузнецова) Агафья Михайловна
Мать ребёнка: Кузнецова (Еремина) Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
Около 1905
Сын: Кузнецов Фёдор Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
26.05.1905
Рождение ребёнка
05.03.1907
Сын: Кузнецов Тимофей Михайлович
Мать ребёнка: Кузнецова (Еремина) Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
11.02.1910
Сын: Кузнецов Никита Михайлович
Мать ребёнка: Кузнецова (Еремина) Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
17.08.1911
Мать ребёнка: Кузнецова (Еремина) Евдокия Павловна
Смерть
Между 18.01.1913 и 1942
Рождение ребёнка
24.03.1914
Дочь: (Кузнецова) Дарья Михайловна
Мать ребёнка: Кузнецова (Еремина) Евдокия Павловна