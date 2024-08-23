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Кузнецов Михаил Яковлевич

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

25.11.1874

Дата смерти

Между 18.01.1913 и 1942

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1874

Отец: Кузнецов Яков Михайлович

Мать: Кузнецова Устинья Тимофеевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
26.11.1874
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
03.06.1895

Жена: Кузнецова (Еремина) Евдокия Павловна

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
28.01.1896

Сын: Кузнецов Иван Михайлович

Мать ребёнка: Кузнецова (Еремина) Евдокия Павловна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.12.1896

Сын: Кузнецов Николай Михайлович

Мать ребёнка: Кузнецова (Еремина) Евдокия Павловна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.03.1899

Сын: Кузнецов Василий Михайлович

Мать ребёнка: Кузнецова (Еремина) Евдокия Павловна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.04.1901

Сын: Кузнецов Иван Михайлович

Мать ребёнка: Кузнецова (Еремина) Евдокия Павловна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.02.1903

Дочь: (Кузнецова) Агафья Михайловна

Мать ребёнка: Кузнецова (Еремина) Евдокия Павловна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1905

Сын: Кузнецов Фёдор Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
26.05.1905

Сын: Кузнецов Иван Михайлович

Мать ребёнка: Кузнецова (Еремина) Евдокия Павловна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.03.1907

Сын: Кузнецов Тимофей Михайлович

Мать ребёнка: Кузнецова (Еремина) Евдокия Павловна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.02.1910

Сын: Кузнецов Никита Михайлович

Мать ребёнка: Кузнецова (Еремина) Евдокия Павловна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.08.1911

Сын: Кузнецов Пётр Михайлович

Мать ребёнка: Кузнецова (Еремина) Евдокия Павловна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Между 18.01.1913 и 1942
Рождение ребёнка
24.03.1914

Дочь: (Кузнецова) Дарья Михайловна

Мать ребёнка: Кузнецова (Еремина) Евдокия Павловна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

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