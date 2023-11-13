Анна Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1824

Дата смерти

После 04.11.1857

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1823 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 10.08.1850

Муж: Тимофей Петрович

Рождение ребёнка
Около 1851

Дочь: Устинья Тимофеевна

Отец ребёнка: Тимофей Петрович

Рождение ребёнка
23.10.1852

Дочь: Прасковья Тимофеевна

Отец ребёнка: Тимофей Петрович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Степан Тимофеевич

Отец ребёнка: Тимофей Петрович

Рождение ребёнка
13.05.1855

Дочь: Лукьянова Пелагея Тимофеевна

Отец ребёнка: Тимофей Петрович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-899H-ZSQ7-6?i=11&wc=W627-1CY:149365001,149877501,173360601,172953401&cc=1807365
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 04.11.1857
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