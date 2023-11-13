Анна Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1824
Дата смертиПосле 04.11.1857
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 10.08.1850
Муж: Тимофей Петрович
Рождение ребёнка
Около 1851
Дочь: Устинья Тимофеевна
Отец ребёнка: Тимофей Петрович
Рождение ребёнка
23.10.1852
Дочь: Прасковья Тимофеевна
Отец ребёнка: Тимофей Петрович
Рождение ребёнка
1853
Сын: Степан Тимофеевич
Отец ребёнка: Тимофей Петрович
Рождение ребёнка
13.05.1855
Дочь: Лукьянова Пелагея Тимофеевна
Отец ребёнка: Тимофей Петрович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-899H-ZSQ7-6?i=11&wc=W627-1CY:149365001,149877501,173360601,172953401&cc=1807365
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 04.11.1857